Kane, le tracce Bayern sono di giugno. Ora servirebbe un gran rinnovo Spurs

Harry Kane è stato al centro di una polemica tra Nagelsmann e Conte. L’allenatore del Bayern ha apprezzato l’attaccante del Tottenham, dopo quando detto dai vertici del club, evidentemente Conte non ha gradito. Ma l’interesse Bayern per il titolare della Nazionale inglese è retrodatato e risale addirittura al 10 giugno quando parlammo di un tentativo complicatissimo degli Spurs per Lautaro Martinez per cautelarsi. E il Toro mai ha aperto le porte, ribadendo di voler restare all’Inter. Evidentemente il Bayern non ha smesso di pensare a Kane e c’è solo una strada per mettere a tacere le voci. Ovvero un gran rinnovo con gli Spurs rispetto all’attuale scadenza del 30 giugno 2024. Se ne sta parlando da maggio ma fin qui non è arrivato il nero su bianco: sarebbe un passaggio fondamentale per spegnere qualsiasi voce sul futuro di Kane, considerato il gran rapporto che ha instaurato con lo stesso Conte.

Foto: twitter Champions