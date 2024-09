Kane: “La sconfitta agli Europei è stata dura. Ma sono ancora più motivato nel riprovarci”

L’attaccante inglese Harry Kane è intervenuto nella conferenza stampa di presentazione in vista della sfida di Nations League contro l’Irlanda. Il capitano inglese è tornato a parlare dell’ancora dolorosa sconfitta rimediata dall’Inghilterra nella finale degli Europei. La punta del Bayern Monaco ha espresso grande soddisfazione per il suo stato di salute fisica e mentale, definendosi motivato e pronto alle prossime sfide che lo attendono con Club e Nazionale.

Su Euro2024: “È dura quando ti avvicini così tanto a uno degli apici della tua carriera e te lo portano via. Mi rende ancora più motivato. Mi dà la carica per provare ad arrivare fin lì. Il nostro compito è migliorare”.

Il futuro: “Giocatori ancora in attività come Ronaldo, Modric e Messi, sono d’ispirazione per me perché dimostrano che puoi davvero giocare ad alti livelli per molto tempo. Voglio giocare a calcio il più a lungo possibile e ai massimi livelli. Mi avvalgo di questi giocatori come motivazione e ispirazione per riuscire a raggiungere questo obiettivo. Sento di essere in un momento davvero buono, sia mentalmente che fisicamente, per disputare un’altra grande stagione, e spero che questa situazione continui per molti anni a venire”.

Foto: X Inghilterra