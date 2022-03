Kane: “La finale degli Europei fa ancora male. Qatar e diritti umani? Ne abbiamo parlato, non ci tireremo indietro”

Parlando in conferenza stampa alla vigilia dell’amichevole che la sua Inghilterra disputerà domani pomeriggio contro la Svizzera, l’attaccante Harry Kane è tornato sulla finale dell’Europeo persa contro l’Italia: “Abbiamo fatto passi da gigante rispetto al punto di partenza del Mondiale 2018, per i risultati di squadra ma anche per il legame con i tifosi. Aver perso la finale degli Europei fa ancora male, ma è un tasto ancora dolente che ci darà più fame, più fuoco dentro per fare il passo successivo e vincere il torneo più importante”.

Kane parla anche della delicata questione relativa ai diritti umani in vista del prossimo mondiale in Qatar: “Ovviamente dovevamo qualificarci per la Coppa del Mondo prima di concentrarci su altri argomenti. Poi Southgate ci ha riuniti e abbiamo deciso di parlarci per capire come affrontare queste questioni, la nostra nazionale non si è mai tirata indietro nel difendere i diritti umani. Come calciatori, non potevamo scegliere dove giocare il Mondiale, ma possiamo far luce su questioni importanti che magari sarebbero rimaste nell’0mbra: troveremo un modo per lanciare un messaggio positivo”.

Foto: Instagram Tottenham