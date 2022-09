Kane: “Italia tra le migliori al mondo. La partita di domani sarà utile in vista dei Mondiali”

Intervenuto in conferenza stampa con il ct Gareth Southgate, il centravanti della Nazionale inglese, Harry Kane, ha presentato la sfida di domani a San Siro contro l’Italia: “Sicuramente la determinazione ci caratterizza, dobbiamo tornare a giocare bene. Per quattro anni siamo stati formidabili e sappiamo che le ultime gare a giugno non sono state positive, ma ci stiamo preparando per gestire al meglio i due mesi che mancano alla Coppa del Mondo. L’incontro di domani non sarà assolutamente facile, ma vogliamo vincere questa gara anche per arrivare meglio al Mondiale. Noi abbiamo giocato contro le migliori squadre e domani giocheremo nuovamente contro una di queste. La partita di domani sarà molto utile in vista della Coppa del Mondo, dobbiamo provare a imporre il nostro gioco e la gara di domani ci servirà per esercitarci al meglio”.

Foto: Twitter Nazionale inglese