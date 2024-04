Kane incredulo: “Non ci hanno dato il rigore più chiaro e solare che io abbia mai visto”

Anche Harry Kane parla in modo piuttosto chiaro del rigore negato ieri sera al Bayern Monaco durante il match contro l’Arsenal, col portiere Raya che ha passato il pallone a Gabriel da rimessa dal fondo e col difensore che lo ha fermato con le mani. L’arbitro, definendolo un errore troppo infantile per fischiarlo in un quarto di Champions League. “Era un rigore cristallino, chiarissimo. L’arbitro aveva il fischietto in bocca, il portiere ha passato la palla a Gabriel che semplicemente l’ha presa con la mano… Pazzesco. E’ un errore infantile, sono d’accordo, ma anche il rigore più chiaro e solare che io abbia mai visto”.

Foto: Instagram Kane