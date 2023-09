Kane: “In estate ho avuto contatti con diversi club, anche il Manchester United. Ma ho preferito il Bayern”

Harry Kane, attaccante del Bayern Monaco, alla vigilia del debutto in Champions League con la maglia dei bavaresi contro il Manchester United è intervenuto in conferenza stampa: “La finale tra Bayern e United del 1999 non la vidi in diretta, ero piccolo, ma poi ho visto più volte gli highlights. Quando perdi in quel modo ti lascia sempre l’amaro in bocca e sono sicuro che ai tifosi fa ancora male, noi però potremo dare loro nuovi ricordi”.

Sulla scelta Bayern Monaco. “In estate ci sono stati alcune discussioni anche con altri club. Il Bayern Monaco però era la squadra che aveva mostrato interesse più di tutte le altre, per questo ho deciso di venire qui. Anche il Manchester United è un grande club, ma ho preferito il Bayern Monaco”. Foto: Instagram Bayern