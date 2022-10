Kane: “Il Bayern è un top club ma tutta la mia attenzione è sul Tottenham”

Alla vigilia della Champions League, dove il Tottenham di Conte ospiterà l’Eintracht per alimentare le speranze di qualificazione, in conferenza stampa ha parlato Harry Kane, allontanando anche i rumors che lo vorrebbero vicino al Bayern Monaco: “Il Bayern è un top club ma tutta la mia attenzione è sul Tottenham e sulla partita di domani. Arriviamo a un punto decisivo del girone con due partite casalinghe in arrivo. Sappiamo quanto sia importante vincere e mettere il sigillo su questo gruppo”.

Foto: twitter Tottenham