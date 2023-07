Kane-Hojlund e non solo: in arrivo un weekend bollente di mercato

È giusto pensarla così: quando un attaccante top spiccherà il volo verso una nuova destinazione, molte cose saranno più chiare. Partiamo da Harry Kane: il Bayern vuole chiudere entro questo fine settimana, al massimo lunedì, ha memorizzato l’interesse forte del Paris Saint–Germain ma ha incassato la volontà dello specialista inglese in scadenza con il Tottenham, bisogna toccare quota 100 milioni e magari superarla con i bonus per evitare sorprese. Rasmus Hojlund vuole il Manchester United con tutte le sue forze, i tentativi del Paris Saint-Germain (non ci risultano fin qui offerte ufficiali) hanno rafforzato le sue certezze, adesso serve chiudere per 70 milioni più 5 di bonus in modo da regalare a ten Hag l’attaccante tanto atteso. L’Atalanta aspetta un’accelerata nelle prossime ore, vedremo se Hojlund sarà con la sua attuale squadra per l’amichevole di sabato a Bournemouth oppure se sarà liberato dalla Dea che si prepara ad accogliere El Bilal Touré. In attesa c’è Dusan Vlahovic che ha deciso di lasciare la Juve, che aveva raggiunto un accordo con il PSG, che aspetta anche lui il domino con impazienza. In attesa Lukaku (che aspetta la Juve) e Mbappé con tutti i punti di domanda di questo mondo.

Foto: Instagram Kane