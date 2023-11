Kane: “Ho sempre desiderato giocare all’estero, il Bayern si è presentato nel momento giusto”

Harry Kane, centravanti del Bayern Monaco e capitano della Nazionale dei Tre Leoni, è tornato sui motivi del suo trasferimento dopo il pareggio di lunedì tra la Macedonia del Nord e gli inglesi: “Giocare all’estero è qualcosa che ho sempre desiderato fare. Ero al Tottenham da quando avevo 19 anni, ma ho sempre avuto in mente di voler provare una nuova esperienza, una nuova cultura, un nuovo campionato e una nuova squadra. Il Bayern si è presentato al momento giusto, ero motivato dalla sfida. Giocare in un nuovo stadio, con nuovi tifosi… Sono contento di come è iniziato tutto. Gli obiettivi con il Bayern sono vincere Bundesliga e Champions League”.

Infine, sugli obiettivi con la Nazionale: “Con l’Inghilterra, vogliamo trionfare nel campionato Europeo. Le due squadre in cui mi trovo hanno una reale possibilità di vincere questi titoli”.

Foto: Instagram Kane