Kane ha le idee chiare: “L’unico obiettivo è riportare in Champions il Tottenham”

Harry Kane, centravanti del Tottenham, ha parlato dei suoi obiettivi ai canali ufficiali degli Spurs: “Dobbiamo cercare di finire tra le prime quattro. Abbiamo una grande partita contro il Manchester United al ritorno in campo e realisticamente dovremo vincere sette o otto delle partite che ci restano per qualificarci in Champions League. Questo deve essere il nostro obiettivo e dobbiamo assicurarci di finire con forza se vogliamo giocare a calcio in Champions League la prossima stagione”.