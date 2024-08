Kane: “Firmare per il Bayern è stata una delle migliori decisioni della mia vita”

Terzo in campionato, sconfitto in finale dell’Europeo. La scorsa è stata un’altra stagione senza successi per Harry Kane, che però ha avuto almeno una soddisfazione personale: la vittoria della Scarpa d’Oro:”Firmare per il Bayern è stata una delle migliori decisioni che ho preso nella mia vita. Mi sto godendo ogni momento”, ha detto Kane dopo aver ricevuto il premio. “È una sensazione fantastica. Posso solo ringraziare la società e i miei compagni. Il premio è per tutti, senza di voi oggi non sarei qui. Mi sento molto bene e non vedo l’ora che inizi la nuova stagione. Sento una nuova energia e spero di aiutare il club”.

Foto: Instagram Kane