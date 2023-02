Kane fa la storia e lancia il Tottenham. Manchester City battuto 1-0

Il Tottenham batte 1-0 il Manchester City, ottenendo un successo fondamentale in Premier, per la zona Champions. Decisiva una rete di Harry Kane al quarto d’ora. Un gol storico per l’attaccante inglese, che è diventato il miglior marcatore di tutti i tempi degli Spurs, superando Jimmy Greaves e fissando il nuovo record a 267 reti. Inoltre il centravanti tocca quota 200 reti in Premier League, terzo miglior marcatore di semper dietro solo a Wayne Rooney (208) e Alan Shearer (260).

Tottenham che è rimasto anche in 10 negli ultimi minuti per il rosso a Romero.

Il Manchester City non approfitta del ko a sorpresa dell’Arsenal, battuto in casa dell’Everton. Arsenal che con i suoi 50 punti resta sempre a +5 sul City di Guardiola. Il Tottenham sale invece a 39, riportandosi a -1 dalla zona Champions.

Foto: twitter Tottenham