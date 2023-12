Kane: “E’ strano tornare in Inghilterra con la maglia di un club straniero. Volevamo riscattare la figuraccia di Francoforte”

Harry Kane, attaccante del Bayern Monaco, ha parlato a Prime Video, soffermandosi sulle sue emozioni di essere tornato in Inghilterra dopo i tanti anni al Tottenham.

Queste le sue parole: “In questi giorni ci siamo detti che dovevamo venire qui e mostrare molta più determinazione, passione ed energia, e penso che ci siamo riusciti. Abbiamo controllato la partita per larghi tratti. È bello ottenere questa vittoria e chiudere bene il girone. È stato piuttosto strano tornare in Inghilterra come giocatore del Bayern, di un club straniero. Siamo contenti di come è andata la fase a gironi. Tre partite senza segnare? A volte attraversi momenti in cui la palla non arriva, poi ce ne sono altri in cui sbagli la mira o prendi il palo. Fa parte integrante dell’essere un attaccante. Devo solo avere pazienza, continuare a fare quello che sto facendo. So che in questa squadra avrò delle occasioni e sarò pronto a sfruttarle”.

Foto: Instagram Bayern