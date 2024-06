Kane: “È il momento di parlare meno e di mostrare quello che sappiamo fare”

Intervenuto in conferenza stampa, Harry Kane, ha così parlato in vista della sfida contro la Slovacchia, valida per gli ottavi di finale di Euro2024: “Hanno ottimi giocatori, ma tutta la squadra è pericolosa. A loro piace pressare alto e rendere la vita difficile ai loro avversari, e gli piace anche mantenere il possesso. Sarà una partita dura. Ci aspettiamo una squadra fisica e con un’ottima tecnica. Sappiamo di poter ottenere un buon risultato, ma dovremo dare il meglio di noi stessi”.

Poi ha proseguito: “Le qualificazioni iniziano ora. E questi tornei volano. Domani avremo bisogno di una grande prestazione, è il momento di parlare meno e di mostrare quello che sappiamo fare. Ci manca la scintilla e dobbiamo essere più incisivi davanti alla porta. Ogni squadra ha il suo modo di giocare. Alcune squadre ci pressano davanti, altre no: conosciamo i punti di forza della Slovacchia. Conosciamo i punti di forza della Slovacchia e sono sicuro che cercheranno di batterci. Ora, nei play-off, la pressione è molto maggiore”.

Foto: Instagram Kane