Kane: “Dobbiamo continuare a lottare. Siamo ancora in corsa per la Bundesliga e abbiamo tanto da dire anche in vista della Lazio”

Harry Kane, attaccante del Bayern Monaco, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di TNT Sports dopo il ko rimediato a Roma contro la Lazio nell’andata degli ottavi di Champions: “Settimana davvero dura. Nel primo tempo abbiamo iniziato bene e abbiamo avuto occasioni chiare, una anche per me. In queste partite, sono momenti importanti.”

La ripresa ha visto la crescita della Lazio: “Il secondo tempo è stato deludente. – ha detto Kane – Siamo usciti con meno energie e meno fiducia: siamo stati puniti. Quando si rimane in dieci poi diventa sempre difficile. Dobbiamo parlare tra di noi e ritrovare la giusta fiducia. Siamo ancora in corsa per la Bundesliga e abbiamo tanto da dire anche in questa sfida. Dobbiamo continuare a lottare. Finché non saremo fuori da questa situazione, non ci arrenderemo mai. Dobbiamo solo capovolgere la situazione.”

Foto: Twitter Harry Kane