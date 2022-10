Kane dedica la vittoria del Tottenham a Ventrone: “E’ stata una settimana difficile. La vittoria è per Gian Piero”

Il Tottenham ha battuto il Brighton di De Zerbi per 1-0, grazie a un gol di Harry Kane. Il bomber inglese ha dedicato la vittoria a Gian Piero Ventrone, scomparso in settimana.

Queste le sue parole ai canali ufficiali del club: “È stata una settimana difficile, è bello essere riusciti a ottenere una vittoria. La vittoria è per lui, al cento percento. Sapevamo di dover vincere oggi, glielo dovevamo, e fortunatamente ci siamo riusciti”.

Foto: twitter Tottenham