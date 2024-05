Kane da record in Champions: nessun giocatore inglese ha mai fatto meglio

Harry Kane, in una stagione poco soddisfacente in patria per il suo Bayern Monaco, si sta rivelando essere un autentico trascinatore per i bavaresi, soprattutto nel cammino della squadra di Tuchel in Champions League. Con il calcio di rigore messo a referto ieri contro il Real Madrid, l’attaccante ha partecipato a ben 11 gol segnati dalla formazione tedesca nell’edizione corrente della Champions, con otto reti e tre assist messi a referto. Nessun calciatore inglese ha mai fatto meglio in una singola stagione nel massimo torneo continentale per club.

Foto: Instagram Kane