Kane: “Conte è uno dei migliori allenatori al mondo. Con lui avremo la possibilità di vincere qualcosa”

Ai microfoni di Sky Sports.uk, l’attaccante del Tottenham, Harry Kane, ha parlato di questi primi mesi di lavoro con il tecnico Antonio Conte.

Queste le sue parole: “Conte è uno dei migliori allenatori al mondo. Negli ultimi anni non abbiamo raggiunto gli obiettivi che ci eravamo prefissati, ma con lui avremo l’occasione di vincere. È uno che pretende molto, si sta impegnando al massimo. Noi, come giocatori, abbiamo risposto molto bene e stiamo lavorando il più duramente possibile per ottenere il successo. Questo è l’obiettivo finale per tutti qui al Tottenham”.

Vincere trofei: “E’ il nostro obiettivo, siamo un club ambizioso. Il fatto è che, soprattutto in Premier League, ci sono almeno otto-nove squadre forti che stanno lottando per entrare nelle prime sei. Noi siamo comunque fiduciosi di poter raggiungere tutti gli obiettivi, specialmente dall’arrivo di Conte. Siamo concentrati sul continuare a scalare la classifica e provare a vincere la FA Cup”.

Foto: Twitter Tottenham