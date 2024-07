Kane: “Ci meritiamo questa finale”

L’autore del primo gol dell’Inghilterra, Harry Kane, al termine del match vinto 2-1 in rimonta contro l’Olanda, ha commentato così l’obiettivo raggiunto: “È una serata speciale, una partita speciale. È stata una gara dura dall’inizio alla fine, è stata la nostra miglior prestazione del torneo. Queste partite le decidono i dettagli e Ollie (Watkins, autore del gol vittoria) stasera è stato straordinario. Sono orgoglioso di tutti questi ragazzi, è un lungo percorso arrivare fin qui e uno step dopo l’altro siamo giunti in finale. Anche stasera si è visto tanto carattere, tanta resilienza, ci meritiamo questa finale”. Infine l’attaccante del Bayern Monaco ha concluso parlando della responsabilità di chi calcia un rigore: “Cerco di mettermi sempre in discussione, in settimana faccio i compiti e sono super contento di aver visto il pallone entrare”.

Foto: twitter Inghilterra