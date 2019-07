Kane: “Bisogna ripartire da dove abbiamo lasciato”

Al termine del match vinto dal Tottenham per 3-2 contro la Juventus, ha parlato anche Harry Kane, decisivo al 93′ con il suo pallonetto da centrocampo: “Abbiamo fatto bene, giocare con questo caldo è difficile nonostante il tempo per prepararsi alla partita. Abbiamo fatto un buon primo tempo, poi siamo calati. Vedremo come andranno le prossime settimane, dobbiamo ripartire da quanto fatto nella scorsa stagione”.

Foto Twitter Champions League