Kane: “Bellingham è incredibile. Si merita tutti gli elogi che riceve”

Intervistato da BBC Sport dopo la vittoria per 1-0 contro la Serbia, Harry Kane, capitano della Nazionale inglese, ha parlato anche delel qualità di Jude Bellingham.

Queste le sue parole: “Sapevamo che sarebbe stata una partita difficile, la Serbia pone molte minacce e ha dei buoni giocatori. C’è stato un momento nel secondo tempo in cui ci siamo chiusi nella nostra area e abbiamo fatto fatica a uscire, ma è stata una vittoria importante. Bellingham? È un giocatore incredibile. Si merita tutti gli elogi che sta ricevendo in questo momento. È il modo in cui gioca, la sicurezza con cui gioca e il modo in cui influenza la partita. È importante che i giocatori in queste posizioni ottengano gol ed è quello che fa”.

Foto: twitter Inghilterra