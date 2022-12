Kane amaro sui social: “Abbiamo dato tutto, siamo a casa per un piccolo dettaglio di cui mi assumo la responsabilità”

Post social di Harry Kane, capitano dell’Inghilterra, che ha commentato la delusione dell’uscota da Qatar 2022, con un rigore fallito a pochi minuti dalla fine.

Queste le parole dell’attaccante: “Assolutamente distrutto. Abbiamo dato tutto e si è ridotto a un piccolo dettaglio di cui mi assumo la responsabilità. Non ci si può nascondere, fa male e ci vorrà del tempo per superarlo, ma fa parte dello sport. Ora si tratta di usare l’esperienza per essere mentalmente e fisicamente più forti per la prossima sfida. Grazie per tutto il supporto durante il torneo: significa molto”.



Foto: Instagram personale