Kane al Bayern, è il giorno. Accordo totale, ora le visite

Harry Kane al Bayern: fine di una lunghissima rincorsa all’interno di una trattativa infinita. Oggi è il giorno delle visite a Monaco di Baviera, operazione da circa 100 milioni più 20 di bonus. L’ormai ex Tottenham firmerà un contratto probabilmente di 4 anni da 25 milioni a stagione. Ricordiamo che domani il Bayern sfiderà il Lipsia per la Supercoppa di Germania. Kane è sempre stato il primo e unico obiettivo di Tuchel per rafforzare l’attacco.

Foto: Instagram Kane