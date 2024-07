Kane: “Abbiamo rigoristi esperti. Questa è la differenza rispetto agli anni scorsi”

Harry Kane, capitano della Nazionale inglese, ha parlato a BBC One dopo il match vinto contro la Svizzera e valido per i quarti di finale di Euro 2024: “Un’altra partita dura e prima di tutto grande resilienza da parte dei ragazzi per alzare di nuovo la posta. Per ottenere il gol, una conclusione fantastica di Bukayo Saka. I rigori sono rigori, ma mi sentivo preparato: ero da una parte, ma mi sentivo a mio agio con i ragazzi”.

Prosegue: “Cinque su cinque e una parata di Pickford! Abbiamo fiducia in chiunque scenda in campo e la differenza quest’anno rispetto agli anni passati è che abbiamo rigoristi esperti: abbiamo molta più esperienza e lo abbiamo dimostrato là fuori”.

Foto: Instagram Kane