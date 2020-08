Kampl: “Oblak? Tra i migliori al mondo. Possiamo battere l’Ateltico”

Kevin Kampl, centrocampista del Lipsia, ai canali ufficiali del club tedesco ha commentato la partita contro l’Atletico Madrid in vista della Champions League: “Ho una bella sensazione in vista della gara. Siamo consapevoli di avere le qualità per battere l’Atletico Madrid, sono una squadra che è davvero forte in difesa. Ma quando ha la palla, gioca bene e velocemente in avanti. Oblak? E’ un ragazzo straordinario. Ha fatto un ottimo percorso ed è uno dei tre migliori portieri del mondo.”

Foto: twitter Lipsia