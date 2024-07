Kambwala saluta lo United: “Ho realizzato il mio sogno esordendo in prima squadra. Non vi dimenticherò mai”

Dopo aver vissuto quattro anni nell’Accademia del Manchester United, a seguito del trasferimento dal Sochaux, Willy Kambwala ha deciso di separarsi dai Red Devils per volare in Spagna e firmare con il Villareal allenato da Marcelino. Di seguito la lettera: “Caro Manchester United,

Arrivato al club da ragazzo con un sogno e oggi parto come un giovanotto che ha realizzato il suo sogno dall’accademia alla prima squadra, è ora che inizi una nuova avventura dopo 4 splendide stagioni al club. Grazie a tutte le persone che ho incontrato in questi 4 anni. Allenatori, miei compagni di squadra, membri dello staff, operai a Carrington e membri della mia famiglia ospitante. Non dimenticherò mai quello che avete fatto per me. Un grazie speciale a voi tifosi che mi avete sempre sostenuto siete l’anima di questo club. Vi auguro il meglio per questa stagione e per il futuro”.

Foto: Instagram Kambwala