Kamada: “Sono introverso, preferisco parlare con i fatti. Voglio diventare una delle mezzali migliori in Europa”

“Non sono un tipo estroverso né a parole né a gesti per farmi conoscere. Sono in un ambiente nuovo, devo dimostrare le mie capacità con i fatti”. Daichi Kamada è impegnato con la sua Nazionale, ma dal ritiro del Giappone parla anche della Lazio e del suo ruolo in biancoceleste: “Per giocare da mezzala servono le migliori caratteristiche tecniche e io voglio diventare tra i migliori a livello europeo. Giocare in un club di alto livello come la Lazio, che compete sia in Italia che in Champions, mi aiuterà parecchio a crescere”.

Foto: Instagram Lazio