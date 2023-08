Kamada si presenta: “Felice di poter giocare in una squadra storica come la Lazio”

Daichi Kamada, nuovo trequartista della Lazio, ha voluto mandare un messaggio a tutti i tifosi biancocelesti tramite il profilo Twitter della squadra allenata da Maurizio Sarri: “Ciao, sono Daichi Kamada. Sono veramente felice di poter giocare in una squadra storica come la Lazio. Vi ringrazio per i tantissimi messaggi di auguri. Spero di vedervi allo stadio. Forza Lazio!”.

Foto: Instagram Lazio