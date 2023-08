Kamada-Lazio, tutto in tre giorni. Ora è ufficiale!

Ora è ufficiale. Come anticipato lo scorso martedì, in tre giorni la trattativa è andata in porto. Daichi Kamada è un nuovo calciatore della Lazio.

Questa la nota del club capitolino: “Daichi Kamada è un nuovo calciatore della S.S. Lazio. Il calciatore, ultimate le pratiche burocratiche per il rilascio del visto di ingresso in Italia, si aggregherà al gruppo diretto da mister Sarri”.

Foto: sito Lazio