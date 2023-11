Daichi Kamad, centrocampista giapponese della Lazio, si è infortunato nella sfida di ieri contro la Birmania (dove ha anche segnato) e questo ko non gli consentirà di continuare con la selezione nipponica. Contro la Siria, gara in programma martedì 21 novembre in Arabia Saudita, il centrocampista giapponese non ci sarà. Questo il comunicato: “Daichi Kamata lascerà la squadra a causa di un infortunio”.

Foto: Instagram Lazio