Kamada: “Il mio ruolo è cambiato, non pensavo di giocare così poco”

Daichi Kamada ha rilasciato un’intervista a “Sports Hochi” per fare un primo bilancio della sua esperienza con la Lazio. “Non riusciamo ad esprimere il nostro gioco, ma una partita sofferta come quella contro il Feyenoord si può vincere anche solo per 1-0. Non sento una particolare pressione, il mio ruolo è cambiato, faccio la mezzala e malgrado le difficoltà tattiche mi impegno per dare il meglio. Non pensavo sinceramente di giocare così poco nella Lazio, ma capisco che occorra aiutare Luis Alberto con gente di maggiore fisicità come Vecino e Guendouzi. Il mio unico problema è quello di adattarmi tatticamente in questa squadra. A gennaio non ci sarò per la Coppa d’Africa, ma mi impegnerò al massimo per tutto l’inverno. Mi piace l’ambiente che si respira alla Lazio, ho un buon rapporto sia con i compagni che con i tifosi, ma la questione del contratto è tutta da definire”. Foto: Instagram Lazio