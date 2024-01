Kamada-Galatasaray: zero contatti. Marcos Antonio resta al PAOK

Un minimo di ordine va fatto, rispetto a voci incontrollate e prive di fondamento. La prima su Kamada: non ci sono stati contatti diretti o indiretti per un suo eventuale trasferimento al Galatasaray, la Lazio in questo momento non sta pensando a una cessione del giapponese pur non avendo avuto fin qui un rendimento da applausi. Soltanto una proposta irrinunciabile e gradita a Kamada potrebbe cambiare gli attuali scenari. Esattamente come c’è nulla per Marcos Antonio, destinato a terminare la stagione con il PAOK Salonicco malgrado fantomatiche – inesistenti – offerte provenienti dal Brasile.

Foto: Instagram Lazio