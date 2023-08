Kamada: “Con Sarri posso migliorare tatticamente. Non farò lo stesso lavoro di Milinkovic”

Giro di presentazioni quest’oggi in casa Lazio, dove a Formello anche Daichi Kamada ha parlato di fronte alla stampa. L’ex centrocampista dell’Eintracht Francoforte, arrivato a parametro zero raccogliendo l’eredità di Milinkovic-Savic, si è espresso così: “Sono contento di essere qui, ringrazio chi mi ha dato questa possibilità. Ho parlato con Tomiyasu. So che il mio ruolo sarà difficile, ci si aspetta tanto da me: non farò lo stesso lavoro di Milinkovic, ma potrò fare tante cose per la squadra. Il periodo in attesa della Lazio? Non mi aspettavo passasse così tanto tempo, ma sono molto contento di essere qua: giocatori bravi e allenatore fortissimo, mi serviva una scelta che fosse giusta per me. Volevo una squadra che facesse la Champions League, era fondamentale. Ho sentito tanto entusiasmo qui, sapevo che Sarri fosse tatticamente bravissimo, così posso migliorare anche in fase offensiva, mentre in Germania ho assimilato molto della fase difensiva. Tifosi in Giappone? Non sono un tipo molto popolare nel mio paese, non aspettatevi molto da questo punto di vista (ride, ndr). Non sblocco una partita da solo, non sono un giocatore speciale, è importante l’andamento della squadra. L’Eintracht in Europa ha fatto bene, non so bene quali possano essere state le difficoltà della Lazio negli ultimi anni. Come mi sono trovato a Lecce? E’ stata difficile, la squadra mi ha detto che spesso in Puglia il match è complicato, pensavo che dopo il primo gol potesse andare meglio, ma nel secondo tempo non abbiamo fatto bene, non tutte le gare possono essere fatte in maniera perfetta. Speriamo di fare al meglio nelle prossime gare, facendo meglio anche sotto il profilo della condizione fisica”.

Foto: Twitter Lazio