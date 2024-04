Kamada chiarisce: “Dovrei pagare 100 euro per far scattare il rinnovo? Non è vero”

Il centrocampista della Lazio Daichi Kamada, intervistato dal portale giapponese SportsHochi, ha parlato del suo futuro nel club biancoceleste. Queste le sue parole:

“Sono davvero felice di poter finalmente aiutare la squadra. Ho giocato così in Germania, quindi mi sento molto a mio agio adesso. Tutta la squadra sta migliorando. La mia clausola? Dovrei pagare 100 euro per rinnovare il contratto? Non è vero. Molte squadre sono state indicate dai media come mia prossima destinazione, ma non ho preso alcuna decisione. Io adesso sento che l’allenatore si fida di me, si prende cura di me e penso che sia adatto al mio gioco sotto tanti punti di vista”.

Foto: Instagram Lazio