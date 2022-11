Kalulu sull’esclusione dal Mondiale: “Avevo la speranza, ma non è successo. Tiferò per loro”

Pierre Kalulu ha rinnovato il suo contratto con il Milan fino al 30 giugno 2027. Intervenuto in conferenza stampa dopo il rinnovo, il difensore francese ha parlato anche della mancata chiamata da parte del ct Deschamps per il prossimo Mondiale in Qatar: “Avevo la speranza di esser convocato per il mondiale. Non è successo, tiferò per loro. Sono contento per la convocazione di Theo e Giroud”.

Foto: Instagram Kalulu