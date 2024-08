Kalulu si presenta: “Sono un difensore moderno. Motta? Siamo tutti innamorati del bel calcio”

Pierre Kalulu ha parlato ai canali ufficiali della Juventus per presentarsi come nuovo giocatore bianconero: “Impressioni molto positive, già da come è strutturato il posto. Sono contento, mi è piaciuto molto. Sono un difensore moderno, che può giocare in tanti ruoli. Sono veloce, aggressivo, mi piacciono i duelli e giocare pulito”.

Sui modelli: “Me lo chiedono spesso, quando sei a questi livelli cambi ogni anno, devi vedere tante partite e provare a seguire chi fa bene. Non ho modelli precisi”. E fuori dal campo: “Mi piace stare a casa, andare al cinema, ascoltare la musica. Sono un ragazzo calmo”.

Su Thiago Motta: “Ho avuto la fortuna di vedere le sue squadre. Abbiamo parlato tante volte, non l’ho ancora visto dal vivo ma è onesto, chiaro, le sue squadre giocano bene e siamo tutti innamorati del bel calcio”.

Sugli obiettivi: “Dobbiamo vincere più partite possibili, prendere ogni partita come viene e dare il massimo ogni volta. A livello personale voglio far vedere come gioco, dare il massimo quando il mister mi manda in campo”. E su Thuram: “Ho giocato con lui un paio di volte, ci conosciamo bene e l’ho sentito anche negli ultimi giorni. Sono contento di rivederlo”.

Infine, il saluto ai tifosi: “Ciao a tutti, spero di dare il massimo e che voi siate orgogliosi e fieri. Ci vediamo presto allo stadio!”.

Foto: Instagram Juventus