Kalulu salta il derby. Lesione muscolare per il difensore francese

Il Milan perde Pierre Kalulu per il derby e non solo. L’infortunio rimediato dal difensore è una piccola lesione del muscolo retto femorale della coscia sinistra. Tempi di recupero che andranno stabiliti prossimamente: le condizioni del calciatore verranno rivalutate tra una decina di giorni. Difficile vederlo anche in Champions con il Newcastle.

Foto: Instagram Kalulu