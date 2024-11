Kalulu: “Punto importante contro un avversario di qualità. Tornare a San Siro è sempre emozionante”

Pierre Kalulu, difensore della Juventus, ha parlato a Dazn dopo il pareggio senza gol a San Siro contro il Milan.

Queste le sue parole: “Punto importante, contro un avversario di qualità. Potevamo fare di più per vincere, ma era fuori casa e quando non perdiamo va bene per avanzare”.

Che emozione è stata tornare a San Siro? “Non è una partita come le altre, c’è sempre un’emozione in più. Devo fare il professionista, ma in questo stadio è un qualcosa di differente”.

Avevi una particolare determinazione per com’è andata in estate? “Il calcio è sempre fatto di decisioni. Vogliamo sempre vincere, al di là dell’avversario”.

Gli attaccanti difendono molto: “Sappiamo che non corriamo grandi pericoli, grazie anche ai centrocampisti e agli attaccanti”.

Foto: sito Juventus