Kalulu: “Momento importante della stagione. Infortuni? Ci alleniamo per farci trovare pronti”

Ai microfoni di Milan Tv, il difensore rossonero Pierre Kalulu ha parlato così prima di affrontare la Fiorentina al Franchi: “In questo momento sto bene, spero di continuare così. È un momento importante della stagione, ci prepareremo sempre al meglio per essere sempre in partita.

Gli infortunati? In allenamento diamo tutto per essere titolari, quando c’è un infortunio ci facciamo trovare pronti”.