Kalulu: “La Nazionale è un obiettivo. Tomori alla Juve? Tutto può succedere”

Il centrale della Juventus ex Milan Pierre Kalulu è intervenuto in conferenza stampa dopo la bella vittoria per 2-0 contro i rossoneri, che rilancia la squadra di Motta in classifica.

“Questa vittoria ha un altro sapore, perché i tre punti fanno molto bene e l’aspettavamo da tempo. Io provo ad essere più professionista possibili e non pensare alla mia ex squadra. Però fa sempre piacere. Noi è da un po’ tempo che stiamo facendo buone prestazioni, mancava solo il risultato. Questo metteva un po’ ombra su tutto. Siamo tutti in una buona fase. In cosa siamo cresciuti? Siamo più incisivi con la palla. Ora stiamo vincendo tanti contrasti e seconde palle e qua abbiamo fatto un salto di qualità. La Nazionale? L’obiettivo è sempre di puntare in alto e la Nazionale è un punto alto. È un mio obiettivo e so che se farò bene alla Juve avrò più possibilità di andare”.

Con un’esclusiva di ieri, vi abbiamo anticipato l’intenzione da parte della Juve di avanzare una proposta al Milan per il centrale di difesa Tomori. Ad una domanda sulla prospettiva di ritrovare l’ex compagno in bianconero, Kalulu ha risposto così.

“Nel calcio può succedere di tutto. Niente mi sorprende più e so che tutto può succedere. Ci siamo sentiti dopo la partita, però era arrabbiato e non mi ha parlato. Abbiamo vinto insieme. Poi nel calcio ci sono scelte personale e lascio fare a loro le scelte. Vediamo il futuro”.

Foto: Instagram Kalulu