Kalulu: “Io un difensore moderno, qui ho scoperto l’importanza di questa maglia”

Intervistato dai canali ufficiali del club, il difensore del Milan Pierre Kalulu ha parlato del momento della squadra partendo dalla gara con il Napoli: “È stata una partita difficile contro un avversario forte e vicino in classifica. Aveva un’importanza in più: è stato bello ottenere il successo. Ho scoperto qui l’importanza di questa maglia e di questa squadra, non conoscevo del tutto la storia del club. Ho capito quanto è importante lavorare tutti i giorni per essere competitivo in tutte le partite”.

Kalulu prosegue: “Fin da piccolo mi concentro su come poter essere un difensore moderno. Ai tempi del Lione, all’inizio della mia carriera, lo stile dell’allenatore e di tutto il club era incentrato sull’essere un giocatore a tutto tondo: tecnica, velocità, giocare con la palla ai piedi e leggere la partita. Quando vado in campo non ho paura. Ci sono partite più o meno importanti, ma per me sono tutte uguali, quando lo stadio è caldo ti da’ carica. Prima non ero velocissimo, ho lavorato su questo da quando avevo 15-17 anni”.

Foto: Instagram personale Kalulu