Kalulu: “Il Milan è un’istituzione. Qui sto bene. Non c’è motivo per voler partire”

Il difensore del Milan, Pierre Kalulu, ha rilasciato un’intervista a Eurosport, parlando del suo momento in casa rossonera e sugli obiettivi del club.

Queste le sue parole: “Da gennaio ho giocato una serie di partite, grazie o per alcune assenze. Ma questo è il calcio. Sono sempre pronto. Quando sei in un club come il Milan, che è un’istituzione, devi sempre sentirti titolare. Quando sei chiamato sul campo, devi rispondere presente. Arrivando qui ho davvero scoperto l’immensità del Milan. Ci sono tifosi ovunque, c’è calore sempre: ovunque andiamo, a Roma, Salerno o ancor più al Sud, ci sono sempre i tifosi che aspettano la squadra in aeroporto, in albergo, ti incitano. È importante, puoi sentire che sono sempre con te. Onestamente, non me lo aspettavo. Qui c’è sempre bisogno di risultati, sia in allenamento che in partita. C’è un livello minimo da avere e devi sempre dare il massimo. È il segno distintivo dei grandi club”.

Sul futuro: “Mi sento bene qui e mi sono adattato perfettamente al club. Parlo abbastanza bene la lingua e mi sento a mio agio nella vita di tutti i giorni. Voglio fare delle belle cose con il Milan e voglio restarci. Non c’è motivo di voler partire”.

Foto: Twitter Milan