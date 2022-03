Kalulu: “Gol da attaccante. Scudetto? Pensiamo alla prossima partita”

Al Milan è bastato il solo gol di Kalulu per regolare l’Empoli e conquistare i tre punti che valgono la vetta solitaria della classifica. Il difensore francese ha parlato ai microfoni di Dazn dopo la partita: “È stato una rete da attaccante. Ho visto la palla rimbalzare verso di me e senza pensarci ho provato a mettere la palla bene e ho fatto gol”.

Sul rapporto con Tomori: “Parliamo tanto e con le nostre capacità facciamo bene nei duelli”.

Su cosa si dice nello spogliatoio: “Io ho parlato del gol, ma in generale eravamo contenti. Abbiamo parlato di questa partita e da settimana prossima penseremo a sabato. Hanno scherzato un po’ perché era di sinistro e non sono abituati a vedermi calciare col mancino. Mi hanno detto bravo e scherzavano”, le parole rilasciate da Kalulu prima di fare la telecronaca in francese del suo gol.

Foto: Instagram Kalulu