Kalulu: “Devo migliorare nella spinta offensiva. Pioli mi motiva tantissmo”

Il difensore del Milan, Pierre Kalulu ha parlato in conferenza stampa, spiegando cosa deve migliorare per rendere al massimo.

Queste le sue parole: “Devo solo, e questo è il mio modo di pensare in generale essere il più completo possibile. Se voglio essere un buon giocatore, un ottimo giocatore, devo essere forte lateralmente. Se c’è un posto in squadra, sarà in squadra, se è al centro, sarà al centro. Ma in ogni caso, sono determinato a fare bene, e il mio allenatore mi spinge su questo, dicendomi di essere una soluzione. Non importa dove sei messo, devi essere presente”.