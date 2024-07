Kalulu: “C’è entusiasmo. Buone impressioni da Fonseca”

Pierre Kalulu, difensore del Milan, ha parlato a Milan TV del primo giorno di preparazione e delle impressioni del nuovo allenatore, Paulo Fonseca.

Queste le sue parole: “Come mi sono trovato durante il primo allenamento? C’è il solito entusiasmo dell’inizio, stiamo bene”.

Dopo le difficoltà dell’anno scorso questa può essere una stagione positiva. “Sappiamo tutti che dentro il nostro sport è importante fare una bella stagione per il corpo, spero che sia una stagione ottimale per me e tutta la squadra”.

Fonseca vi ha già iniziato a far correre ad alto ritmo. “Siamo tutti professionisti, siamo arrivati qua preparati. Possiamo dare già il massimo. Buone impressioni da Fonseca, ora ci inizierà a spiegare la sua idea di gioco, noi faremo il massimo ogni giorno”.

Non sembrava il primo giorno per come eravate in campo. “Abbiamo iniziato giocando a calcio, siamo subito dentro. È la migliore condizione per iniziare”.

Foto: Instagram Kalulu