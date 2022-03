Kalulu: “Affascinato dalla storia del Milan, non avevo paura di fallire. Ibra e Giroud? Gratificante allenarsi con loro”

Il difensore del Milan Pierre Kalulu in questo momento si trova in Francia, dov’è in ritiro con la Nazionale Under21. Intervistato da L’Equipe, ha ricordato il suo periodo di ambientamento in rossonero: “Sapevo che ci sarebbe voluto del tempo, ma anche che attraverso il lavoro avrei trovato spazio, non avevo paura di fallire. Il mio sogno era di sfondare nel Lione, ma non era successo e in Francia rischiavo di essere dimenticato. Ero consapevole che ci sarebbe voluto del tempo per adattarmi alla città e alla nuova squadra, in tanti mi hanno parlato della storia del Milan negli anni ’90 e ne sono rimasto affascinato”.

Kalulu prosegue: “Essere un difensore al Milan significa allenarsi ogni giorno contro Ibrahimovic, è faticoso e competitivo, ma anche gratificante, sia lui che Giroud vogliono sempre vincere. I nostri allenamenti sarebbero da vedere: tra partitelle e duelli c’è sempre una grandissima intensità”.

Foto: Instagram personale Kalulu