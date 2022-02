Kalinic: “Finalmente sono tornato a casa”

Dopo la rescissione con il Verona e il nuovo contratto con l’Hajduk Spalato, è stato presentato ufficialmente Kalinic. Ecco le sue prime dichiarazioni rilasciate sul sito ufficiale della società croata: “È una grande giornata per me, non voglio nascondere quanto sia orgoglioso di essere tornato nel mio Club e nella mia città. E quanto sia legato a Spalato e all’Hajduk. Avevo già deciso 10 giorni fa di fare questo trasferimento, da allora ho dormito male. Ho deciso di tornarci tanto tempo fa, un anno fa ci siamo incontrati a Verona e poi ci siamo detti di rimandare alla prossima estate, ma abbiamo deciso che ora era il momento. Alla fine ci siamo messi d’accordo reciprocamente. Sono felice di far parte di questo Hajduk, che sta bene senza di me, e spero che stia ancora meglio con me”.

FOTO: Sito ufficiale Hajduk Spalato