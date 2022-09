Kalajdizic ko: il Wolverhampton va su Diego Costa

Il Wolverhampton ha perso Sasa Kalajdzic per infortunio, un ko serio visto che stiamo parlando del legamento crociato anteriore. Il club inglese ha deciso di correre ai ripari, secondo The Athletic l’obiettivo è Diego Costa, attaccante svincolato dopo la risoluzione con l’Atletico Mineiro. Martedì Diego Costa sarà in Inghilterra per un test che dia garanzie sulle sue attuali condizioni. In tal caso, verrebbe tesserato dal Wolverhampton.

Foto: Instagram personale