Kaladze: “Il calcio in Georgia è amatissimo. Kvara è il leader della nostra squadra”

Kakhaber Kaladze, storico ex difensore del Milan, ha parlato ai taccuini de La Repubblica del calcio in Georgia e di Kvaratskhelia, definendolo si il leader ma sottolineando come sono diversi i giovani georgiani che stanno venendo alla ribalta. Ecco le sue parole:

“Il calcio in Georgia è amatissimo. Ci sono sempre stati giocatori di gran talento, anche nelle generazioni precedenti. Il boom attuale ha basi solide, ma ricordo che quando ero un bambino, dopo il crollo dell’Unione Sovietica, la Georgia aveva una pessima situazione socio-economica e non era possibile aiutare lo sport, a differenza di adesso. Il Paese negli ultimi anni si è sviluppato: la democrazia e l’economia vanno avanti, lo Stato è impegnato per la realizzazione di infrastrutture per dare ai giovani l’opportunità di dimostrare il proprio valore. Il supporto è destinato a continuare. Kvaratskhelia è il leader della nostra squadra. Ha dimostrato di essere uno dei migliori al mondo nel suo ruolo. Ma ci sono altri giovani di valore: come Mamardashvili, portiere di livello super, o i talentuosi Sigua e Kiteishvili, che giocano in Svizzera e Austria. Sempre più big saranno interessate ai giocatori georgiani.”

Foto: instagram Kaladze