Kaká tranquillizza Lazetic sulla scelta del numero 22

“No Pressure” e lo smile della risata. Così lo storico numero 22 rossonero, Kaká, rasserena Lazetic dopo la scelta dello stesso numero di maglia. L’attacante serbo classe 2004, ha poi risposto “Grazie grande, no pressure” con gli smile della risata e le mani giunte come ringraziamento. In sintesi, un’eredità pesante benedetta direttamente da Kaká. Lazetic dovrà dimostrare di essere un acquisto di valore, specialmente con quel 22 stampato sulla schiena che ha fatto sognare, per anni, milioni di rossoneri.

FOTO: Instagram Stories Profilo di Lazetic